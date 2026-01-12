Қазақстан теннистен әлемдегі үздік елдердің қатарына енді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан теннистен әлемдегі рейтингі бойынша үздік елдердің қатарына кірді.
Қазақстан теннис федерациясынан мәлім еткеніндей, Елена Рыбакина қазіргі таңда WTA рейтингісінде 5-орында тұр.
Ал Гонконг турнирінде чемпион атанған ерлер құрамасының көшбасшысы Александр Бублик ATP рейтингісінде бүгін 10-сатыға көтерілді.
Осылайша, Қазақстанның екі бірдей ойыншысы ТОП-10-ға енді. Мұндай көрсеткішке Қазақстаннан басқа АҚШ пен Италия ғана қол жеткізген.
Сонымен қатар Қазақстан әйелдер құрамасы Билли Джин Кинг кубогы рейтингісінде әлемдегі үздік он команданың қатарында келеді.
Көшбасшы спортшылардың нәтижелері, құрамалардың тұрақты өнер көрсетуі және теннис инфрақұрылымының дамуы Қазақстанның халықаралық теннистегі орнын нығайтуға септігін тигізіп келеді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Бубликтің Гонконг турнирінде топ жарғанын жазған едік.
Сондай-ақ Александр Бублик әлемдік рейтингіде алғаш рет ТОП-10-ға кірді.