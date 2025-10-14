22:40, 14 Қазан 2025 | GMT +5
Александр Шевченко Алматы турнирін жеңіспен бастады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 91-ракеткасы Александр Шевченко Алматы ATP 250 турнирінің екінші айналымына шықты.
Қазақстандық теннисші бастапқы кездесуін әлемнің 79-ракеткасы, сербиялық Ласло Джеремен өткізді.
Тартысты өткен екі партия да Шевченконың пайдасына шешілді — 7:6 (7; 1), 7:6 (14:12).
Екі сағат 6 минутқа созылған бәсекеде Александр Шевченко 10 эйспен бірге 3 брейктің біреуін пайдаланды. Джере 3 эйс, 1 брейкпен (2 брейк-пойнт) шектелді.
Александр Шевченко ширек финалға шығу үшін әлемнің 41-ракеткасы, франциялық Корентен Мутемен шеберлік таластырады.
