    22:40, 14 Қазан 2025 | GMT +5

    Александр Шевченко Алматы турнирін жеңіспен бастады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 91-ракеткасы Александр Шевченко Алматы ATP 250 турнирінің екінші айналымына шықты. 

    Шевченко
    Фото: МОҚ

    Қазақстандық теннисші бастапқы кездесуін әлемнің 79-ракеткасы, сербиялық Ласло Джеремен өткізді.

    Тартысты өткен екі партия да Шевченконың пайдасына шешілді — 7:6 (7; 1), 7:6 (14:12).

    Екі сағат 6 минутқа созылған бәсекеде Александр Шевченко 10 эйспен бірге 3 брейктің біреуін пайдаланды. Джере 3 эйс, 1 брейкпен (2 брейк-пойнт) шектелді.

    Александр Шевченко ширек финалға шығу үшін әлемнің 41-ракеткасы, франциялық Корентен Мутемен шеберлік таластырады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның жылдың қорытынды турниріне қатыса алады ма, соны жазған едік

