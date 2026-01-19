KZ
    19 Қаңтар 2026

    Александр Шевченко Аустралия ашық чемпионатының екінші айналымына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның екінші, әлемнің 104-ракеткасы Александр Шевченко Аустралия ашық чемпионатын сәтті бастады.

    Александр Шевченко
    Фото: tennisweekend

    Қазақстандық теннисші жарысқа іріктеу сайыстарынан кейін қосылған, рейтингіде 175-орындағы швециялық Элиас Имермен өткізді.

    Матчты швециялық спортшы жақсы бастады – 6:3. Дегенмен бұдан кейін Шевченко ойын тізгінін қолына алып, камбэк жасай алды – 7:5, 6:4, 6:1.

    Үш сағат 23 минутқа созылған тартысты бәсекеде Шевченко 9 эйспен бірге 11 брейк-пойнттың бесеуін пайдаға асырды. Имер 1 эйс, 2 брейкпен (11 брейк-пойнт) шектелді.

    Александр Шевченко үшінші айналымға шығу үшін америкалықтар, әлемнің 29-ракеткасы Лернер Тиен немесе рейтингіде 51-сатыдағы Маркос Хиронның қай жеңгенімен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Бубликтің Аустралия ашық чемпионатын жеңіспен бастағанын жазған едік.

    Сондай-ақ 14 жастағы қазақстандық теннисші Дубайдағы жарыста үздік шықты.

     

