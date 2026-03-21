    07:40, 21 Наурыз 2026 | GMT +5

    Александр Шевченко Майами мастерс турнирінің екінші айналымына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 84-ракеткасы Александр Шевченко Майами (АҚШ) мастерс турнирін сәтті бастады. 

    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші алғашқы айналымда әлемдік рейтингіде 101-орында тұрған италиялық Маттео Арнальдимен шеберлік байқасты.

    Қарсыластар осыған дейін екі рет кездесіп, онда Арнальди жеңген еді.

    Бұл жолы бірінші партияда тай-брейкте Шевченко басымдылық танытты — 7:6 (7:5).

    Екіншісінде Арнальди дәл сондай есеппен есе қайырды — 7:6 (7:5).

    Шешуші, үшінші сетті қазақстандық спортшы өз пайдасына жазды — 6:2.

    Екі сағат 32 минутқа созылған тартысты бәсекеде Шевченко 8 эйспен бірге 14 брейк-пойнттың төртеуін пайдаланды. Арнальди 8 эйс, 2 брейкпен (7 брейк-пойнт) көзге түсті.

    Александр Шевченко үшінші айналымға шығу үшін әлемнің 9-ракеткасы, америкалық Бен Шелтонмен таласады.

    Қазақстанның бірінші, әлемнің 11-ракеткасы Александр Бублик екінші айналымда күтпеген жерден рейтингіде 68-сатыдағы италиялық Маттео Берреттиниден ұтылып қалды — 4:6, 4:6.

    Бір сағат 28 минутта аяқталған бұл кездесуде Бублик 5 эйс жасағанымен, 6 брейк-пойнттан түк шығара алмады. Берреттини 17 эйс, 2 брейкпен (7 брейк-пойнт) ерекшеленді. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Майами мастерс турнирінде Путинцеваның Рыбакинамен ойнайтынын жазған болатынбыз.

    Сондай-ақ Әмір Омарханов Тунистегі жарыстың жартылай финалына жолдама алды.

    Ғайсағали Сейтақ
