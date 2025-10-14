KZ
    14:32, 14 Қазан 2025

    Алексей Цой Президенттің кеңесшісі лауазымына тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақорда Алексей Цойдың Президенттің кеңесшісі лауазымына тағайындалғанын хабарлады.

    цой алексей
    Фото: Президент Іс басқармасы медицина орталығы

    - Мемлекет басшысының өкімімен Алексей Владимирович Цой Қазақстан Республикасы Президентінің әлеуметтік мәселелер жөніндегі кеңесшісі лауазымына тағайындалды, - делінген құжатта.

    Айта кетейік, Алексей Цой 1977 жылы Шымкент қаласында дүниеге келген.

    Білімі:

    – 2001 жылы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медициналық академиясын бітіріп, дәрігер мамандығын алған.

    – 2007 жылы «Дәнекер» халықаралық құқық және халықаралық бизнес институтының заң факультетін тәмамдап, заңгер мамандығын иеленген.

    Еңбек жолы:

    – 2001–2007 жылдары ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің «Ұлттық ғылыми медициналық орталығында» хирург-эндоскопист болып жұмыс істеді.

    – 2002–2004 жылдары «GlaxoSmithKline» фармацевтикалық компаниясының Астана қаласы бойынша аймақтық даму менеджері қызметін атқарды.

    – 2007 жылдан бастап Президент Іс басқармасы жүйесіндегі Қазіргі заманғы медициналық технологияларды енгізу орталығында жетекші ғылыми қызметкер, кейін директор болды.

    – 2010–2011 жылдары Президент Іс басқармасы Медициналық орталығының басшысы болды.

    – 2011–2014 жылдары Астана қаласы әкімдігіне қарасты №1 қалалық аурухананың бас дәрігері қызметін атқарды.

    – 2014–2017 жылдары — ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі.

    – 2017–2019 жылдары — ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі.

    – 2019 жылдың ақпанынан бастап — Президент Іс басқармасы Медициналық орталығының басшысы.

    – 2020 жылғы 22 маусымнан бастап — ҚР Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі.

    Еске салайық, кеше Мемлекет басшысының Жарлығымен бірқатар елші тағайындалды.

