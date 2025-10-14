Алексей Цой Президенттің кеңесшісі лауазымына тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM — Ақорда Алексей Цойдың Президенттің кеңесшісі лауазымына тағайындалғанын хабарлады.
- Мемлекет басшысының өкімімен Алексей Владимирович Цой Қазақстан Республикасы Президентінің әлеуметтік мәселелер жөніндегі кеңесшісі лауазымына тағайындалды, - делінген құжатта.
Айта кетейік, Алексей Цой 1977 жылы Шымкент қаласында дүниеге келген.
Білімі:
– 2001 жылы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медициналық академиясын бітіріп, дәрігер мамандығын алған.
– 2007 жылы «Дәнекер» халықаралық құқық және халықаралық бизнес институтының заң факультетін тәмамдап, заңгер мамандығын иеленген.
Еңбек жолы:
– 2001–2007 жылдары ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің «Ұлттық ғылыми медициналық орталығында» хирург-эндоскопист болып жұмыс істеді.
– 2002–2004 жылдары «GlaxoSmithKline» фармацевтикалық компаниясының Астана қаласы бойынша аймақтық даму менеджері қызметін атқарды.
– 2007 жылдан бастап Президент Іс басқармасы жүйесіндегі Қазіргі заманғы медициналық технологияларды енгізу орталығында жетекші ғылыми қызметкер, кейін директор болды.
– 2010–2011 жылдары Президент Іс басқармасы Медициналық орталығының басшысы болды.
– 2011–2014 жылдары Астана қаласы әкімдігіне қарасты №1 қалалық аурухананың бас дәрігері қызметін атқарды.
– 2014–2017 жылдары — ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі.
– 2017–2019 жылдары — ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі.
– 2019 жылдың ақпанынан бастап — Президент Іс басқармасы Медициналық орталығының басшысы.
– 2020 жылғы 22 маусымнан бастап — ҚР Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі.
