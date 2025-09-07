Қазақстан құрамасы ӘЧ іріктеу кезеңіндегі бесінші ойынын Бельгияға қарсы өткізеді
АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін футболдан Қазақстан құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионаты іріктеу кезеңіндегі төртінші ойынын Бельгияға қарсы өткізеді.
Кездесу қазақстандық уақытпен 23:35-те басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.
Бас төреші міндеті румыниялық Раду Петрескуге жүктелген. Оған отандастары Раду Гингуляк пен Мирча Григориу көмектеседі. Қосалқы төреші де сол елдің өкілі Андрей Кивулете.
Бельгия құрамасының тізімі
Қақпашылар: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Майк Пендерс («Страсбур»), Матц Селс («Ноттингем Форест»), Маартен Вандевоордт («РБ Лейпциг»);
Қорғаушылар: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим Де Кейпер («Брайтон»), Кони Де Винтер («Дженоа»), Брэндон Мехеле («Брюгге»), Тома Менье («Лилль»), Йоакин Сейс («Брюгге»), Артюр Теате («Айнтрахт»);
Жартылай қорғаушылар: Кевин Де Брёйне («Наполи»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Шарль Ванхаутте («Юнион»);
Шабуылшылар: Миши Батшуайи («Айнтрахт»), Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Докю («Манчестер Сити»), Малик Фофана («Олимпик Лион»), Диегу Морейра («Страсбур»), Лоис Опенда («РБ Лейпциг»), Алексис Салемакерс («Милан»), Леандро Троссар («Арсенал»).
Екі құрама қазірге дейін алты мәрте кездесті. Оның екеуінде тең нәтиже тіркелсе, қалғанында қазақстандық футболшылар қарсыласына есе жіберді.
Құрамалар J тобында сынға түсіп жатыр. Қазірге дейін 4 ойыннан кейін Уэльс құрамасы 10 ұпаймен бірінші орында тұрса, одан кейінгі орындардағы Солтүстік Македонияның 8, Бельгияның 7, Қазақстанның 3 ұпайы бар. Әзірге Лихтенштейннің қоржыны бос.
Еске салсақ, әлем чемпионаты іріктеу кезеңінде Қазақстан құрамасы Уэлське есе жіберді.