KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:22, 12 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Әлем чемпионаты: Назым Қызайбай украиналық боксшыны жеңіп, жартылай финалға шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық боксшы Назым Қызайбай әлем чемпионатының ширек финалында украиналық былғары қолғап шебері Анна Охотамен жекпе-жек өткізіп, қарсыласынан басым түсті. 

    жартылай финалға жолдама алды
    Фото: ҰОК / Сали Сабиров

    Осылайша отандасымыз Ливерпульде өтіп жатқан әлем чемпионатының жартылай финалына жолдама алды. 

    Айта кетейік, бұған дейін 8 боксшымыз жартылай финалға шығып қойған болатын.

    Англияның Ливерпуль қаласында өтіп жатқан дүбірлі дода 14 қыркүйекке дейін жалғасады. Спорттық бәсеке «Qazaqstan» және «Qazsport» телеарналарынан тікелей эфирде көрсетіледі.

    Еске сала кетейік, мұның алдында Ливерпуль қаласындағы бокстан әлем чемпионатының кезекті жарыс күнінде неше боксшымыз шаршы алаңға шығатынын жазған едік. 

    Тегтер:
    Бокс Англия әлем чемпионаты Спорт
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар