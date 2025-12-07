Әлем чемпионатында қазақстандық боксшылар сегізінші жеңісіне жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық Серік Теміржанов (60 келі) Халықаралық бокс ассоциациясы (IBA) аясында өтіп жатқан әлем чемпионатын сәтті бастады.
Отандасымыз алғашқы жекпе-жегінде моңғолиялық Эрдэнэбатын Цэндбаатармен қолғап түйістірді. Төрешілер шешімімен ол қарсыласын 5:0 есебімен жеңді.
Айта кетсек, бұдан бұрын Сәкен Бибосынов (54 келі) ботсваналық Катего Кеорапетсенің осал тұсын тапты.
Сондай-ақ бүгін ел құрамасынан Сабыржан Аққалықов (75 келі) Сейшель аралдарынан келген Джошуа Аарон Кузинді екінші раундта нокаутқа жіберіп, жарысты жалғастыруға мүмкіндік алды.
Ал Даниял Сәбит (51 келі) кениялық Келвин Майнаның осал тұсын тапты.
Айта кетсек, 5 желтоқсанда ел құрамасынан Санатәлі Төлтаев (67 келі), Ерасыл Жақпеков (80 келі), Дәулет Төлемісов (86 келі), Нурмагамед Юсупов (92 келі) жарысты жалғастыруға мүмкіндік алды.
IBA турнирі 3-13 желтоқсан аралығында Дубайда ұйымдастырылады. Бұл бәсекеде 13 салмақ дәрежесі белгіленген, ал жүлде қоры өте жоғары: чемпиондар — 300 мың доллар, күміс жүлдегерлер — 150 мың доллар, қола жүлдегерлер — 75 мың доллар, ал ширек финалистер 10 мың доллар алады.