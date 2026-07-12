Әлем чемпионатының жартылай финалындағы ойындар қай телеарнадан көрсетіледі
АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионаты жартылай финалындағы ойындар қай телеарнадан көрсетілетіні белгілі болды.
Дүбірлі доданың бұл кезеңінде Франция - Испания 14 шілдеде кездессе, Англия - Аргентина 15 шілдеде шеберлік байқасады.
Екі ойында да Қазақстан уақытымен 00:00-де басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.
Франциялық футболшылар қазірге дейін алты мәрте жүлдеге қол жеткізді. Оның ішінде 1998, 2018 жылдары әлем чемпионы атағын жеңіп алса, 2006, 2022 жылдары күміс, 1958, 1986 жылдары қола медаль иегері атанды.
Ал Испания өз тарихында 2010 жылы алғаш рет жеңіс тұғырына көтерілген еді. Қызығы, олар одан өзге бірде-бір жүлде алған емес.
Лионель Месси бастаған Аргентина құрамасы қазірге дейін 1978,1 1986, 2022 жылдары әлем чемпионы атанса, 1930, 1990, 2014 жылдары күміс жүлдегер болды.
Сондай-ақ Англия құрамасы 1966 жылы әлем чемпионы атанғанымен оған дейін және одан кейін бірде-бір мәрте жүлдеге қол жеткізе алған жоқ.