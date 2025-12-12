KZ
    15:31, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Әлем кубогы: қазақстандық шаңғышылар командалық спринтте бақ сынайды

    АСТАНА. KAZINFORM – 12 желтоқсанда Швейцарияның Давос қаласында шаңғы жарысынан әлем кубогының кезеңі басталады.

    Фото: ҰОК

    Спортшылар командалық спринт сайысында сынға түседі. 

    Ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан атынан екі командадан қатысады. 

    Жарыс жолына келесі дуэттер шығады: Әмірғали Мұратбеков / Виталий Пухкало, Ілияс Исабеков / Ернар Нұрсбеков, Анна Мельник / Ангелина Шурыга, Дарья Ряжко / Надежда Степашкина. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Аустрияның Хохфильцен қаласында биатлоннан әлем кубогының екінші кезеңі басталатынын жазған едік. 

