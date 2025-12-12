11:05, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Биатлоннан әлем кубогының екінші кезеңі: спринтте ел құрамасынан кімдер бақ сынайды
АСТАНА. KAZINFORM – 12 желтоқсанда Аустрияның Хохфильцен қаласында биатлоннан әлем кубогының екінші кезеңі басталады.
Алғашқы күні ерлер және әйелдер спринті өтеді.
Қазақстан құрамасының атынан жарыс жолына Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов, Вадим Куралес, Милана Генева, Дарья Климина және Алина Скрипкина шығады.
Сондай-ақ әлем кубогы аясында із кесу жарыстары мен эстафеталар ұйымдастырылады.
