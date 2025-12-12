KZ
    11:05, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Биатлоннан әлем кубогының екінші кезеңі: спринтте ел құрамасынан кімдер бақ сынайды

    АСТАНА. KAZINFORM – 12 желтоқсанда Аустрияның Хохфильцен қаласында биатлоннан әлем кубогының екінші кезеңі басталады.

    Биатлоннан әлем кубогының екінші кезеңі: спринтте ел құрамасынан кімдер бақ сынайды
    Фото: ҰОК

    Алғашқы күні ерлер және әйелдер спринті өтеді. 

    Қазақстан құрамасының атынан жарыс жолына Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов, Вадим Куралес, Милана Генева, Дарья Климина және Алина Скрипкина шығады.

    Сондай-ақ әлем кубогы аясында із кесу жарыстары мен эстафеталар ұйымдастырылады.

    Еске салсақ, бұдан бұрын шорт-тректен қысқы Олимпиадаға қатысатын Қазақстан ұлттық құрамасы туралы жазғанбыз. 

