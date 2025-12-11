Шорт-тректен қысқы Олимпиадаға қатысатын Қазақстан ұлттық құрамасы белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — Олимпиада лицензиясын иеленген спортшылардың есімдері биылғы 9 қазан мен 30 қараша аралығында өткен шорт-тректен Әлемдік турдың қорытындысы бойынша анықталды. Бұл туралы Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Министрлік мәлім еткендей, нәтижесінде Қазақстан құрамасы 9 Олимпиада лицензиясын жеңіп алды.
Бас бапкер Петр Гамидов пен ұлттық құрама бапкерлер штабының шешімімен 2026 жылғы қысқы Олимпиадада ел намысын Денис Никиша, Абзал Әжіғалиев, Ольга Тихонова және Яна Хан қорғайды.
Лицензия бойынша ақпарат:
2000 м (микст) — 1 лицензия
Ерлер:
500 м — 2 лицензия
1000 м — 1 лицензия
Әйелдер:
500 м — 2 лицензия
1000 м — 1 лицензия
1500 м — 2 лицензия
Айта кетейік, бұған дейін мәнерлеп сырғанаушылар Михаил Шайдоров пен Софья Самоделкина әлем чемпионатында олимпиадалық нормативті орындап, екі лицензия жеңіп алған еді. Осылайша, Олимпиадаға қатысатын спортшылар саны 6-ға жетіп, ел қоржынына жалпы 11 лицензия түсті. Олимпиада жолдамаларының нақты саны 2026 жылғы қаңтардың соңында белгілі болады. XXV қысқы Олимпия ойындары 2026 жылғы 6-22 ақпан күндері Милан мен Кортина-д’Ампеццо қалаларында өтеді. Оған 93 елден 3 500-ден астам спортшы қатысады.
Бұдан бұрын Халықаралық Олимпиада комитеті 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындары кезінде келісілген матчтарды болдырмау үшін Адалдықты қамтамасыз ету бөлімінің құрылғанын жариялады.