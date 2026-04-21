Әлем кубогында бүгін қазақстандық екі боксшы шаршы алаңға шығады
АСТАНА. KAZINFORM - World Boxing федерациясының ұйымдастыруымен өтіп жатқан әлем кубогында бүгін, 21 сәуірде ел құрамасынан екі боксшы шаршы алаңға шығады.
Беделді бәсеке Бразилияның Фос-ду-Игуасу қаласында 20-26 сәуір аралығында өткізіледі.
Күндізгі сессия
21:15. 55 келі. Бағлан Кенжебек - Жирайр Саргсиян (Армения)
Кешкі сессия
03:00. 65 келі. Мұхаммедсабыр Базарбайұлы - Хассен Атиа (Тунис).
Айта кетсек, бұдан бұрын Назым Қызайбай (54 келі) Түркия өкілі Айсен Таскиннен 4:1 есебімен басым түсті.
Ел құрамасынан Жансері Көшербаев (60 келі), Дәулет Төлемісов (90 келі) жарысты ерте аяқтауға мәжбүр болды.
Сондай-ақ әлем кубогында олардан басқа ерлер құрамасынан Даниял Сәбит (50 келі), Санжарәлі Бегалиев (75 келі), Сұлтан Айбарұлы (85 келі) шаршы алаңға шығады.
Ал әйелдер құрамасында Алуа Балқыбекова (55 келі), Виктория Графеева (60 келі), Аида Әбікеева (65 келі), Наталья Богданова (70 келі), Жібек Жарасқызы (80 келі), Валерия Аксенова (80 келіден жоғары) бар.
Күндізгі сессия Қазақстан уақытымен 19:00 -де және кешкі сессия 01:00-де басталады.