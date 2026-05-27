Әлемде көшіп-қонуға ең қолайлы елдер рейтингі жарияланды
Remitly компаниясы өзінің 2026 жылғы иммиграция индексін жариялады. Онда 82 ел өмір сүру құны (азық-түлік, жалдау ақысы, ипотека және сатып алу қабілеті), мәдени орта, білім беру жүйесі, бақыт, денсаулық сақтау, қауіпсіздік және табыс деңгейі сияқты 34 көрсеткіш бойынша бағаланады.
Швейцария биылғы рейтингте бірінші орын алды, бір жыл бұрын ол екінші орында болған.
Remitly есебіне сәйкес, Швейцария өзінің ерекше табыс әлеуетімен (ел бұл көрсеткіш бойынша әлемде бірінші орында), медициналық көмекке жақсы қолжетімділік және жоғары қауіпсіздік стандарттарымен ерекшеленеді.
Швейцариядан кейін өткен жылы көшбасшылықтан кейін екінші орын алған Исландия тұр.
Remitly солтүстік елдің күшті табыс әлеуетін, жоғары қауіпсіздік деңгейін және жақсы экологиялық көрсеткіштерін атап өтіп, рейтингте төмендеуі халықаралық мектептер санының қысқаруымен түсіндірді.
Люксембург жоғары табыс, жоғары қауіпсіздік деңгейі және жақсы ұйымдастырылған қоғамдық көлігінің арқасында тізімде үшінші орын алды, бұл елді «Еуропаның дәл ортасында тұрақтылық, мобильділік және жоғары өмір сүру деңгейін» іздейтіндер үшін ерекше тартымды етті.
Алғашқы «бестікке» енген жалғыз еуропалық емес ел – Аустралия, ол «қонақжай иммигранттар қауымдастығы, жақсы табыс табу мүмкіндіктері және табиғат аясында демалыс өмір салтының» арқасында төртінші орын алды.
Тізімде бесінші орында Германия тұр, Remitly оны «Еуропаның ең ірі экономикасында мүмкіндіктер іздейтін иммигранттар үшін сенімді таңдау, күшті еңбек құқықтары және ұзақ мерзімді мансаптық перспективалары бар» деп атайды.
Елде сондай-ақ жылжымайтын мүлік тұрғысынан ең қолжетімді кейбір қалалар орналасқан.
Қоныс аударуға ең қолайлы 10 ел:
1. Швейцария
2. Исландия
3. Люксембург
4. Аустралия
5. Германия
6. Ирландия
7. АҚШ
8. Дания
9. Норвегия
10. Испания
