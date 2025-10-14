Әлемде жыл сайын 1,2 миллион адам жолда қаза табады
АСТАНА.KAZINFORM — Жол-көлік оқиғалары әлем бойынша өлім-жітімнің сегізінші себебі болып саналады және бес жастан асқан балалар мен жасөспірімдер арасындағы өлім-жітімнің негізгі себебі болып отыр, деп хабарлайды БҰҰ жаңалықтар қызметі.
Бұл мәселе әсіресе табысы төмен және орташа елдерде өткір болып тұр. Бұл елдерде барлық өлім-жітімнің 90 пайызы жол апатынан болады. Жаяу жүргіншілер, велосипедшілер, мотоциклшілер және балалар қауіпсіз көлік пен жол инфрақұрылымына қол жеткізе алмай зардап шегеді.
Жыл сайын 1,2 миллион адам жолдарда қаза тауып, 50 миллионға жуық адам жарақат алады.
— Бұл жай ғана статистика емес. Бұл дегеніміз мектепке баратын балалар, жұмысқа баратын ата-аналар, өмірі әп-сәтте талқандалған адамдар, — деді БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш мәлімдемесінде.
Бас хатшы шешімдер қазірдің өзінде бар екенін атап өтті: жетілдірілген қала құрылысы мен қауіпсіз қоғамдық көліктен бастап міндетті шлем мен қауіпсіздік белбеуін пайдалану, жылдамдықты сақтау және төтенше жағдайлардың тиімді хаттамаларына дейін. Бұл шаралардың мыңдаған адам өмірін сақтап қалу мүмкіндігі бар.
БҰҰ жол қауіпсіздігі бойынша барлық шараларды белсенді түрде қолдайды: қазірдің өзінде 94 ел көмек алды. Бразилияда жылдамдықты бақылау хаттамаларын енгізу өлім-жітімді азайтты, Руандада шлем кию туралы заң мотоциклшілерді күн сайын қорғайды, ал Лаоста жаңа лицензиялау жүйесі жүргізуші қауіпсіздігін жақсартады.
Айта кетелік жыл басынан бері елде 15 мыңнан астам жол апаты болған.