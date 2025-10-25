22:46, 25 Қазан 2025 | GMT +5
Әлемдегі ең биік ғимарат Қазақстан туының түсіне боялды
АСТАНА. KAZINFORM – Біріккен Араб Әмірліктері Қазақстанды Республика күнімен құттықтады. Бұл туралы Қазақстан Республикасының Бас консулдығы хабарлады.
— Осылайша Біріккен Араб Әмірліктері Қазақстанды Республика күнімен құттықтады, — деп хабарлады Қазақстан Республикасының Бас консулдығы «Бурдж-Халифа» ғимаратының бейнежазбасын жариялап.
Айта кетелік Ақорда резиденциясының алдындағы алаңда Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Республика күніне және Қазақстанның Егемендік туралы декларациясының қабылданғанына 35 жыл толуына орай Мемлекеттік ту көтеру рәсімі өткен еді.