Әлемдік БАҚ-тағы Қазақстан: Ташкентпен су келісімі, Қытай капиталы және Иран дағдарысына реакция
АСТАНА. KAZINFORM – Бұл аптада да әлемдік БАҚ Қазақстан төңірегіндегі бірнеше маңызды тақырыпқа назар аударды. Басылымдар Өзбекстанмен жасалған су ресурстары жөніндегі келісім, Қытай капиталының юань облигациялары арқылы артуы және Иран төңірегіндегі жағдай жайлы Астананың ұстанымы туралы жазды. Толығырақ Kazinform тілшісінің шолуынан оқыңыз.
Reuters: Қазақстанның Ұлттық банкі криптоактивтерге 350 млн доллар салуы мүмкін
Ұлттық банк криптовалютаға, цифрлық активтермен байланысты қаржы құралдарына инвестиция салу мүмкіндігін қарастырып жатыр. Бұл туралы Reuters жазды.
- Қазақстанның орталық банкі криптоактивтерге инвестициялау үшін 350 млн долларға дейінгі портфель қалыптастырды, – деп жазады Reuters.
Басылым дерегінше, инвестициялар тек криптовалюта сатып алумен шектелмейді. Қаражат криптоинфрақұрылыммен байланысты технологиялық компаниялардың акцияларына, индекс қорларына және цифрлық активтер динамикасымен байланысты басқа қаржы құралдарына бағытталуы мүмкін.
Материалда Қазақстанның алтын-валюта резервтері 69,4 млрд доллар болғаны да айтылған.
Bloomberg: Қазақстан юаньмен облигация шығармақшы
Қазақстан алғаш рет юаньмен номинацияланған облигациялар шығаруды жоспарлап отыр. Мұндай мәліметті Bloomberg келтіреді.
- Қазақстан алғашқы юань облигацияларын келесі айдың өзінде сатуды жоспарлап отыр, – деп жазады Bloomberg.
Агенттік мәліметіне қарағанда, алғашқы облигациялар шамамен 500 млн доллар тартуға мүмкіндік беруі мүмкін. Бұл бастама Қазақстан мен Қытай арасындағы қаржылық байланыстардың күшейіп келе жатқанын көрсетеді.
Авторлар кейінгі он жылда Қытайдың Орталық Азияға салған тікелей инвестициясы 36 млрд долларға жеткенін, оның 11,4 млрд доллары Қазақстанға бағытталғанын атап өтеді.
The Diplomat: Қазақстанның прагматикалық сыртқы саясаты және Таяу Шығыстағы шиеленіс
Қазақстанның көпвекторлы сыртқы саясаты қазіргі геосаяси жағдайда жаңа сынақтарға тап болуы мүмкін. The Diplomat журналында жарық көрген сараптамада осындай айтылады.
- Таяу Шығыстағы шабуылдар аясында Қазақстанның прагматикалық сыртқы саясаты белгісіздікке тап болып отыр, – деп жазады The Diplomat.
Материалда Қазақстан Ресеймен, Қытаймен және Батыс елдерімен қарым-қатынасты теңгеруге тырысқанымен, соңғы күндері орын аалған халықаралық шиеленістер мұндай саясат жүргізудің мүмкіндігін тарылтуы мүмкін екені айтылғн.
The Times of Central Asia: Қазақстан мұнай өндіру жоспарын қайта қарауы мүмкін
Қазақстан 2026 жылы жоспарланған мұнай өндіру көлеміне жете алмауы ықтимал. The Times of Central Asia осындай болжам келтірген.
- Қазақстан инфрақұрылымдағы іркілістердің салдарынан 2026 жылғы мұнай өндіру жоспарын орындай алмауы мүмкін, – деп жазады ресурс.
The Times of Central Asia 2025 жылы Қазақстан 99,5 млн тонна мұнай өндіргенін, ал 2026 жылға арналған бастапқы жоспар 100,5 млн тонна болғанын еске салады. Басылымның болжауынша, Каспий құбыр инфрақұрылымына жасалған шабуылдар мен Теңіз кен орнындағы өрттер өндіріс көлеміне әсер етуі мүмкін.
The Moscow Times: Қазақстан Ресейдің утильалым саясатына қарымта қайтармақшы
Қазақстан Ресей аумағынан кіретін автокөліктерге арналған утилизация алымын көтеруді жоспарлап отыр. Қазақстан сегментінде көп талқыланған осы жаңалыққа Мәскеудегі басылым да назар аударған.
- Қазақстан Ресейдің тәсілін ұстанып, автокөлік утильалымын көтеруді жоспарлап отыр, – деп жазылған The Moscow Times ақпаратында.
Басылым мәліметінше, қазір Қазақстанда импортталған жеңіл автокөліктің утильалымы шамамен 1500 доллардай. Ал Ресейде мұндай алым қозғалтқыш көлеміне байланысты 800 мың рубльге дейін жетеді. Автор Қазақстанның бұл шешімі Ресейден импортталған көліктердің бағасын шамамен 3,7 пайызға қымбаттататынын айтып отыр.
AZERTAC: Орталық Азия Еуропаға Каспий табанымен жасыл энергия жеткізеді
AZERTAC материалында Қазақстан парламенті Қазақстан, Өзбекстан және Әзербайжан арасындағы жасыл энергия өндіру және тасымалдау туралы стратегиялық серіктестік келісімін ратификациялағаны баяндалған.
- Жоба Орталық Азияны Еуропамен байланыстыратын жасыл энергетикалық дәліз құруды көздейді, – деп жазады AZERTAC.
Жоба аясында Каспий теңізінің табанымен жоғары кернеулі электр кабелін тарту жоспарланып отыр. Бұл жүйе болашақта Орталық Азиядағы жаңартылатын энергия ресурстарын Еуропа нарығына жеткізуге мүмкіндік беруі мүмкін.
Caspian Post: Қазақстан мен Өзбекстан су ресурстарын бірлесіп басқаруды күшейтпек
Қазақстан мен Өзбекстан трансшекаралық су ресурстарын басқару саласындағы ынтымақтастықты тереңдетуге кірісті. Бұл жөнінде The Caspian Post жазды.
- Бұл қадам екі көрші мемлекет арасындағы ынтымақтастықтың жаңа кезеңіне жол ашады, – деп жазады Caspian Post.
Мақалада келісім су ресурстарын тиімді пайдалану, мемлекеттік органдар арасындағы үйлестіруді күшейтіп. өңірдің тұрақты дамуын қамтамасыз ететіні айтылған.