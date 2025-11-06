Әлемнің үздік спортшылары Қазақстанда бас қосатын маңызды турнирлер өтеді —министр
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов Ресей Федерациясының Самара қаласында өткен Азиядағы өзара іс-қимыл жөніндегі диалогқа мүше мемлекеттердің спорт министрлері мен жоғары лауазымды тұлғаларының алғашқы отырысына қатысты.
— Бүгінде спорт — ұлт мәдениеті мен денсаулығының бір бөлігі ғана емес, сонымен қатар дипломатияның, бірліктің және технологиялық прогрестің қуатты құралы. Қазақстан спорт инфрақұрылымын дамыту, заманауи нысандар салу және халықтың спортқа қолжетімділігін арттыру бағытында жүйелі саясат жүргізіп келеді. 2026 жылы елімізде фристайл, жүзу, стенд ату, жеңіл атлетика, мәнерлеп сырғанау және таеквондодан Әлем кубогі кезеңдері мен Гран-при сынды бірқатар ірі халықаралық жарыс өтеді. Бұл турнирлер Олимпиада маусымымен тұспа-тұс келіп, әлемнің үздік спортшылары Қазақстанда бас қосатын маңызды спорттық оқиға болмақ, — деді Ербол Мырзабосынов.
Іс-шараға Азия мен Таяу Шығыс елдерінің спорт саласына жауапты ведомство басшылары, халықаралық ұйымдар мен спорт федерацияларының өкілдері қатысты. Жиын «Дәстүрден жаңашылдыққа: Азия ынтымақтастық жөніндегі диалог елдеріндегі спорттың болашағы» тақырыбы аясында өтті.
Азиядағы өзара іс-қимыл жөніндегі диалог — Азия мен Таяу Шығыстың 35 мемлекетінің өкілдері қатысатын мемлекетаралық форум. Форум 2002 жылы саяси, экономикалық және гуманитарлық ынтымақтастықты дамыту мақсатында құрылған.
Сондай-ақ Ербол Мырзабосынов «Ресей — спорт державасы» атты XIII халықаралық спорт форумының пленарлық отырысында да сөз сөйледі. Министр еліміздің ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұра тізіміне енгізілген ұлттық спорт түрлерін, оның ішінде қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату және құсбегілік түрлерін белсенді түрде насихаттайтынын атап өтті.
Ұлттық спорт түрлерінің кең көлемде насихатталуына 2024 жылы Астанада өткен 5-ші Дүниежүзілік көшпенділер ойындары зор септігін тигізгенін атап өткен жөн.
Айта кетелік қазақстандық команда беделді халқаралық автожарыста екінші орын алды.