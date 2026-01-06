Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің саны 1 672 болды
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылғы төртінші тоқсан қорытындысы бойынша Қазақстандағы әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің саны 1 672. Ал 2024 жылы 835 болған. Бұл сектордағы қарқынды өсу мен дамуды көрсетеді. Бұл туралы Экономика министрлігі мәлім етті.
Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілері тізілімі облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары ұсынатын мәліметтері негізінде арнайы комиссияның материалдарды қарау нәтижесі бойынша қалыптастырылып, жүргізіледі. Комиссия ірі кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда, жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды Тізілімге енгізу ұсынымын әзірлейді. Тізілімді Ұлттық экономика министрлігі тоқсан сайын жаңартып отырады.
Еске салсақ, әлеуметтік кәсіпкерліктің жұмыс істеуіне арналған заңнамалық негіз 2021 жылы жасалған болатын. Алғаш рет азаматтардың және қоғамның әлеуметтік мәселелерін шешетін кәсіпкерлік қызмет — «әлеуметтік кәсіпкерлік» ұғымы нормативтік деңгейде бекітілді. Әлеуметтік кәсіпкерлікке мүгедектігі бар адамдардың бизнесі, ерекше қажеттілігі бар адамдарға, әлеуметтік осал топ өкілдеріне жұмыс орнын ұсынатын кәсіпорындар да жатады.
Бұған дейін елімізде әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілер реестрі кеңейтілді.
Айта кетейік, шағын кәсіпкерлер тоқсан сайын салық төлеуден босатылады.