Әлеуметтік кодексті жетілдіру жұмысы жалғасады — Аида Балаева
АСТАНА. KAZINFORM — Еңбек кодексінің жекелеген нормаларына әлеуметтік әріптестікті дамытуға және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге бағытталған өзгерістер енгізіледі. Бұл туралы Үкімет отырысында Премьер-министрдің орынбасары — Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева айтты.
— Жаңа Конституция Қазақстанның демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретіндегі негізгі қағидаттарының өзгермейтіндігін тағы бір мәрте айқындады. Сонымен бірге әлеуметтік саясат жаңа стратегиялық мазмұнмен толықты. Бұған дейін негізгі назар көбіне әлеуметтік кепілдіктер жүйесіне аударылып келсе, жаңа Конституция әлдеқайда кең тәсілді бекітеді. Атап айтқанда, азаматтардың әл-ауқатының өсуінің негізгі факторлары ретінде адами капиталды дамытуға, білім беруге, ғылым мен инновацияларға басымдық беріледі. Осыған байланысты Әлеуметтік кодексті жетілдіру жұмысы жалғасады, — деді вице-премьер.
Оның айтуынша, жұмыспен қамтуды дамытуға, сапалы жұмыс орындарын ашуға, азаматтардың кәсіби білім алу мен біліктілігін арттыру мүмкіндіктерін арттыруға назар аударылады. Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру, оларды оңалту тетіктерін дамыту және қоғамдық әрі еңбек өміріне толыққанды интеграциялау бағытындағы жұмыстар жалғасады.
— Сонымен қатар еңбек заңнамасын жетілдіру жоспарлануда. Жаңа Конституция әр азаматтың еңбек ету құқығын бекітіп, оны жүзеге асыру үшін мемлекет тиісті жағдай жасауға міндетті екенін айқындайды. Осыған байланысты Еңбек кодексінің жекелеген нормаларына сапалы жұмыс орындарын арттыруға, әлеуметтік әріптестікті дамытуға және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге бағытталған өзгерістер енгізу көзделіп отыр. Цифрлық экономиканың қарқынды дамуын ескере отырып, еңбек заңнамасы жұмыспен қамтудың жаңа нысандарына, соның ішінде қашықтан және платформалық жұмыспен қамту формаларына бейімделетін болады. Жалпы алғанда, әлеуметтік салада жаңа Конституцияны іске асыру адамның өзі, оның білімі, кәсіби біліктілігі мен даму мүмкіндіктері басты құндылық саналатын заманауи әлеуметтік мемлекет моделін қалыптастыруға бағытталған, — деді ол.
Айта кетейік, Үкімет жаңа Конституция нормаларын жүзеге асыру жолдарын талқылап жатыр.