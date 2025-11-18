Alibaba Cloud ChatGPT-ге бәсекелес жоба шығарды
АСТАНА.KAZINFORM - Qwen виртуалды көмекшісі Alibaba Cloud-тың меншікті тілдік моделі негізінде жасалған, деп хабарлайды ТАСС.
Қытайлық технологиялық компания Alibaba Cloud тегін Qwen виртуалды көмекшісін шығарды. Әзірлеуші жақын арада ChatGPT-мен бәсекелесу үшін чатботының халықаралық нұсқасын шығаратынын хабарлады.
Қолданба Alibaba Cloud компаниясының меншікті ашық бастапқы кодты тіл моделіне негізделген. Чатбот пайдаланушылармен орыс тілінде сөйлесе алады. Ол жеке жасанды интеллект көмекшісі ретіндегі тапсырмаларды орындауға арналған.
Қытайда жасанды интеллект саласында қарқынды өсім байқалады. Сала көшбасшыларының қатарында Alibaba, Baidu, DeepSeek, Moonshot AI, Tencent және Zhipu AI бар.
Ақпан айында Alibaba Cloud компаниясының бас компаниясы Alibaba бұлттық платформалар мен жасанды интеллект инфрақұрылымын құруға үш жыл ішінде 380 миллиард юань (шамамен 52 миллиард доллар) инвестициялайтынын мәлімдеді.
Бұған дейін Alibaba DeepSeek-пен тең дәрежеде бәсекелесе алатын жаңа жасанды интеллект моделін шығарған болатын.