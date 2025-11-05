Алмалы ауданында «Халық қатысатын бюджет» аясындағы 45 жоба жүзеге асты
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алмалы ауданында «Халық қатысатын бюджет - 2025» бағдарламасы аясында барлық жоба жүзеге асырылды.
Тұрғындардың белсенді қатысуы және қаланың қолдауы арқасында аудан айтарлықтай өзгерді. Аудан көркейіп, өмір сүру жайлылығы артты.
- Биыл Алмалы ауданының тұрғындары жоғары белсенділік танытты. Олар 726 жоба ұсынды, оның 45-і дауыс беру қорытындысы бойынша бағдарламаға енгізіліп, сәтті жүзеге асты. Соның арқасында ауданда аулалар жаңарды, көгалдандыру бойынша 27 жоба, абаттандыру жөнінде 18 жоба, аула аумақтары мен көше учаскелерін көгалдандыру бойынша бірнеше жоба орындалды, - делінген Алматы әкімдігі таратқан хабарламада.
Көше бойы абаттандырылды, бұталар отырғызылды, ағаш егілді, автоматты суару жүйелері орнатылды. Соның нәтижесінде сапалы әрі жайлы қоғамдық кеңістіктер пайда болды.
Биыл Гоголь, 77; Қарасай батыр, 134А; Құрманғазы, 171; Тілендиев, 2г және т.б. мекенжайлардағы аулалар жаңартылды. Онда заманауи ойын алаңдары, демалыс аймақтары, тұрақ орындары пайда болды.
Алдағы уақытта Мәуленов көшесінің бойындағы (Абай даңғылынан Құрманғазы көшесіне дейін), Амангелді көшесінің бойындағы (Төле би көшесінен Қазыбек би көшесіне дейін) аумақтар, қала орталығындағы жайлы жүргіншілер аллеясына айналған Абылай хан даңғылынан Масанчи көшесіне дейінгі Қарасай батыр көшесі көркейтіледі.
