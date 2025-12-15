KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:18, 15 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматы әкімдігі биыл 30 жауапсыз мердігерді сотқа берген

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда тексеріс нәтижесінде инженерлік инфрақұрылым бойынша бірнеше мердігер лицензиясынан айырылды.

    құрылыс су құбыры
    Фото: Алматы әкімдігі

    Алматы қаласы әкімінің орынбасары Алмасхан Сматлаевтың айтуынша, талаптардың жүйелі түрде бұзылуына жол берген «AsiaMax» ЖШС, «СК 7 Строй» ЖШС, «Энерджи-Тараз» ЖШС, «Алатау сапа құрылыс» ЖШС және өзге де мердігер ұйымдар лицензиясынан айырылды.

    — Жүйелі тексеріс пен жоспардан тыс бақылау нәтижесінде сапа мен нормативтік талаптардың сақталуын қамтамасыз етпейтін компаниялардың қала жобаларында жұмыс істеуге құқығы жоқ деген қатаң шешім қабылданды, — деді ол.

    Одан бөлек Алмасхан Сматлаев жауапсыз мердігерлерге қатысты 30 талап-арыз дайындалып, сотқа жолданғанын атап өтті.

    — Тиісті рұқсатсыз немесе белгіленген нормаларды бұза отырып жүргізілген жұмыстар қатаң әкімшілік шаралар арқылы тоқтатылады. Бұл - айыппұл, қызметті тоқтату, келтірілген шығынды өтеу, келісімшарттарды бұзу және лицензиядан айыруға дейін жетуі мүмкін, — деді қала әкімінің орынбасары.

    Еске салайық, бұған дейін Алматы бірнеше құрылыс компаниясы мен техникалық қадағалау ұйымдары лицензиясынан айырылғанын жазғанбыз.

