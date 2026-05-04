Жапониядағы балалар саны рекордтық деңгейге төмендеді
АСТАНА. KAZINFORM - Жапонияда балалар саны 1 сәуірдегі жағдай бойынша шамамен 13,29 миллионға төмендеді. Атап айтсақ, соңғы бір жылда елдегі балалар саны 350 мыңға азайып, рекордтық деңгейге жетті, деп хабарлайды Kyodо.
Елдің Ішкі істер және коммуникация министрлігінің Ұлттық балаларды қорғау күні мерекесі қарсаңында жариялаған мәліметтеріне сәйкес, 15 жасқа дейінгі балалардың үлесі 0,3 пайыздық пунктке төмендеп, жалпы халықтың 10,8%-ын құрады, бұл да 1950 жылдан бергі ең төменгі деңгей.
Деректер бес жыл сайын өткізілетін ұлттық халық санағы негізінде есептелді.
Денсаулық сақтау, еңбек және әл-ауқат министрлігі жариялаған алдын ала мәліметтерге сәйкес, 2025 жылы Жапонияда туған балалар саны, соның ішінде шетелдіктер, рекордтық төмен деңгейге жетті - 705 809. 1982 жылдан бастап Жапонияда балалар саны азайып, 1954 жылы 29,89 миллионға жетті.
БҰҰ мәліметі бойынша, Жапония туу деңгейі ең төмен елдердің қатарында, халқы 40 миллионнан асатын 38 елдің ішінде екінші орында, ал Оңтүстік Кореядан кейін 10,2% көрсеткішпен екінші орында тұр.
Бұған дейін Жапонияда туу деңгейі оныншы жыл қатарынан рекордтық төмен деңгейге түскені хабарланған болатын.