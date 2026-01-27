Алматы әуежайында 6,8 млрд теңге көлемінде дивидендтер заңсыз төленген
АЛМАТЫ. KAZINFORM — ҚР Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитеті профилактикалық бақылау барысында Алматы халықаралық әуежайының қаржылық қызметінде кемшіліктерді анықтады.
Ведомствоның мәліметінше, жүргізілген тексеру кезінде акционер болып есептелмейтін заңды тұлғаға 6,8 млрд теңге сомасына дивидендтердің заңсыз төленгені әшкереленді.
— Бұл стратегиялық нысанның активтері мен даму мүмкіндіктерін төмендетіп, оның қаржылық тұрақтылығына әсер етті. Тексеру нәтижелері бойынша тиісті қаражат әуежайдың шотына толығымен қайтарылды. Аталған ақша Алматы халықаралық әуежайын дамытып, жолаушыларға қызмет көрсету сапасы мен басқа да сервистерді жақсартуға бағытталады, — делінген хабарламада.
ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің төрағасы Ержан Мыңжасаровтың айтуынша, 2025 жылы енгізілген тың тәсілдердің арқасында бақылау органы жаппай тексерудің орнына атаулы түрдегі жұмысқа басымдық берген.
Жалпы тексерулер 22% қысқарып, анықталған бұзушылықтар сомасы 36% ұлғайған. 2025 жылдың қорытындысы бойынша бюджетке 400 млрд теңге қайтарылып, сондай-ақ 1,2 млрд теңге көлемінде айыппұл өндірілді.
Еске салайық, бұған дейін Түркістандағы халықаралық әуежайды сенімгерлік басқаруға беру мәселесі бойынша келіссөздер жалғасып жатқанын жазғанбыз.
Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы қазіргі таңда әлеуетті инвестормен диалог жүргізіліп жатқанын мәлім етті.