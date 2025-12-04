KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:42, 04 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматы әуежайының кей кіру-шығу жолдары 7 күнге жабылады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы халықаралық әуежайы жолаушыларға үндеу жасады.

    Алматы әуежайының президенті мәлімдеме жасады
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Әуе айлағының мәліметінше, 2025 жылдың 4–11 желтоқсан аралығында Б.Майлин көшесінен әуежай аумағына кіретін негізгі жол бөлігінде асфальт төсеу жұмыстары жүргізілетін болады.

    Алматы әуежайының кей кіру-шығу жолдары 7 күнге жабылады
    Фото: Алматы халықаралық әуежайы

    Осыған байланысты уақытша № 1 кіру және № 2 шығу жолы жабылады. Қалған кіру және шығу жолдары қалыпты режимде жұмыс істейді.

    — Әуежайға барар жолыңызда осы ақпаратты алдын ала ескеруіңізді сұраймыз. Уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім өтінеміз, — деп хабарлады әуежайдан.

    Еске салайық, Алматы әуежайының аумағынан 1 желтоқсаннан бастап екі автобус бағыты жүре бастады.

    Тегтер:
    Алматы Әуежай Жөндеу жұмыстары
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар