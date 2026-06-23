Алматы хайуанаттар бағында ақбөкендер лақтады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы хайуанаттар бағында Стелла мен Айна есімді ақбөкендер лақтады. Бұл туралы қалалық Мәдениет басқармасы хабарлады.
Ақбөкен (Saiga tatarica) – мұз дәуірінен бері жер бетінде сақталып келе жатқан жануарлар дүниесінің ең көне өкілдерінің бірі. Қазіргі таңда бұл сирек түр ерекше қорғауға алынып, табиғатты сақтау тұрғысынан маңызды мәртебеге ие.
Мамандардың айтуынша, жаңа туған лақтардың жағдайы жақсы. Олар өсіп-жетіліп, аналарынан бір елі ажыраған емес. Әзірше төлдер ана сүтімен қоректеніп жатыр. Ал уақыт өте келе табиғи өсімдік тектес азыққа біртіндеп бейімделеді.
— Алматы хайуанаттар бағы — ақбөкендерді қолда өсіріп, тұрақты түрде төл алып отырған санаулы зоологиялық мекеменің бірі. Мамандар мұны сирек кездесетін жануар түрін сақтауға және биологиялық алуандықты қорғауға бағытталған жұмыстың маңызды нәтижесі ретінде бағалайды, - делінген әкімдіктің баспасөз қызметі таратқан хабарламада.
Қазір лақтардың жасы шамамен бір айға таяған. Олар ветеринар мамандардың тұрақты бақылауында болып, жасына сай дамып келеді.
Еске салайық, бұған дейін Алматы хайуанаттар бағында бірден бірнеше сирек жануардың төлі дүниеге келгенінін хабарлағанбыз.
Жануарлардың белсенді көбейетін кезеңінде аққол гиббондар мен сақиналы құйрықты лемурлар ұрпақ өрбітті.