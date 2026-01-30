KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:25, 30 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматы-Қонаев жолы Алатау қаласының тұрғындарына тегін болады

    АЛАТАУ. KAZINFORM – Алатау қаласының тұрғындары Алматы – Қонаев автожолының ақылы учаскесі бойынша тегін жүріп-тұру құқығына ие болды.

    Алматы-Қонаев жолы Алатау қаласының тұрғындарына тегін болады
    Фото: Досбол Атажан

    Алатау әкімдігінің мәліметінше, аталған тас жолда тегін жүріп-тұру жаңадан құрылған қалада тіркелген көлік құралдарына абоненттік төлемсіз ұсынылады.

    – Аталған шешім Алматы – Қонаев автомобиль жолының әлеуметтік маңызы бар нысан екенін ескере отырып қабылданды. Бұл жол Алатау қаласын Алматы қаласымен және облыс орталығы – Қонаев қаласымен байланыстыратын негізгі әрі іс жүзінде жалғыз көлік қатынасының жолы, - делінген мәлімдемеде.

    Алматы-Қонаев жолы Алатау қаласының тұрғындарына тегін болады
    Фото: Досбол Атажан

    Әкімдік көлік құралдары бұрын Іле ауданында тіркелген Алатау қаласының тұрғындарына көлік құралының техникалық паспортын жаңарту қажет екенін ескертті. Құжатты жаңарту кезінда мемлекеттік тіркеу нөмір ауыспайды. Ал қызмет құны — 1,25 АЕК (5 406 теңге).

    – Техникалық паспорт жаңартылғаннан кейін көлік құралы Алатау қаласында автоматты түрде есепке алынып, Алматы – Қонаев ақылы жол учаскесі бойынша тегін жүріп-тұру құқығы беріледі, - деп хабарлады әкімдік.

    Еске салайық, 2026 жылы ақылы жолдар арқылы жүру құны қанша теңге болатынын жазғанбыз.

    Досбол Атажан
