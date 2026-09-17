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    Алматы мен Астананың айырбастау орындарында доллар құны қанша

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар
    Фото: pexels

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 442,8 теңгеден сатып алынады, 449,83 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 510,90 теңге, сату - 520,86 теңге;
    - рубль: сатып алу - 4,97 теңге, сату - 5,17 теңге;
    - юань 68,5 теңгеден сатып алынады, 72,00 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 444,2 теңге, сату - 446,17 теңге;
    - еуро: сатып алу - 512,02 теңге, сату - 517,24 теңге;
    - рубль 4,99 - 5,13 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 67,5 - 71 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 16 қыркүйекте қор нарығында доллар шамамен 3 теңгеге төмендеген еді.

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    Қырмызы Скендір
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