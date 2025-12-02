KZ
    22:35, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматы мен Бангкок арасында тікелей рейс ашылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Thai AirAsia X лоукост-тасымалдаушы Алматы — Бангкок (Дон Муанг) бағытындағы жаңа халықаралық рейсті іске қосты.

    Фото: Thai AirAsia X баспасөз қызметі

    Алматыдан Таиланд астанасына тікелей рейстер аптасына төрт рет — сейсенбі, бейсенбі, жұма және жексенбі күндері кең фюзеляжды Airbus A330 ұшақтарымен орындалады.

    Бұл бағыттың ашылуы әуе компаниясының Орталық Азия нарығына алғаш рет шығуына жасалған маңызды қадам болды.

    Қазір Thai AirAsia X Бангкок (Дон Муанг) әуежайынан Токио, Осака, Нагоя, Саппоро және Сендай (Жапония), Сеул (Оңтүстік Корея), Дели (Үндістан), Шанхай (Қытай), Эр-Рияд (Сауд Арабиясы) және енді Алматы (Қазақстан) қалаларына тікелей рейстерді орындайды. Компания Airbus A330-300 үлгісіндегі 11 әуе кемесін пайдаланады.

    Еске салайық, бұған дейін Thai AirAsia X әуе компаниясы 2025 жылғы желтоқсаннан бастап Бангкок — Алматы тікелей әуе бағытын іске қосатынын хабарлағанбыз.

