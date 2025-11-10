KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:28, 10 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматы мен Қырғызстанның Қаракөлі арасында тікелей рейс ашылады

    АСТАНА.KAZINFORM - 2025 жылдың 5 желтоқсанынан бастап Қырғызстанның Asman Airlines әуе компаниясы Алматыдан «Қаракөл» халықаралық әуежайына тұрақты тікелей рейс ашады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Прямые рейсы откроются между Алматы и кыргызстанским Караколом
    Фото: Freepik.com

    Қырғызстан әуежайларының мәліметі бойынша, рейстер аптасына екі рет (жұма және жексенбі күндері) орындалады. Ұшу уақыты - 35 минут.

    Алматы мен Қаракөл арасында әуе қатынасы бұған дейін 2010 жылдары болған, бірақ 1970 жылдан бері тұрақты рейс болмаған.

    -Жаңа рейс белсенді саяхатшыларға, ең алдымен Қаракөлді аймақтағы танымал шаңғы бағыттарының бірі ретінде таңдайтын қазақстандық саяхатшыларға арналған, - делінген хабарламада.

    Билеттерді www.asmanairlines.kg сайтынан онлайн немесе Asman Airlines мобильді қосымшасы арқылы сатып алуға болады.

    Бұған дейін Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы «Қарқыра-Автодорожный» шекара бекеті 2025 жылдың 25 тамызынан бастап тәулік бойы жұмыс істейтіні хабарланған болатын.

    Қыркүйек айында Қазақстан мен Қырғызстан халықаралық автобус бағыттарын қайта жандандырды.

     

    Тегтер:
    Ұшақ Әуе қатынасы Алматы Қырғызстан
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар