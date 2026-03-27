Алматы метросындағы ұзын-сонар кезек тұрғындардың ашуын тудырды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы метрополитенінің «Бауыржан Момышұлы» станциясында таңертең кіреберісте кезек пайда болды. Бұған төлем жүйесі мен турникеттерді жаңғырту жұмыстары себеп болған.
Әлеуметтік желіде қала тұрғыны адамдардың жиналып қалғанын көрсететін видео жариялаған. Видеода жаңа терминалдардың билеттерді оқуы 20–30 секундқа дейін созылып кететіні айтылған.
Метрополитен өкілдері қазіргі уақытта «Төлем жүйесі мен турникеттерді жаңғырту» жобасы жүзеге асырылып жатқанын түсіндірді. Айтуларынша, жоба аясында әмбебап турникеттер енгізіліп жатқан көрінеді. Олар қағаздағы QR-код билеттерін, банк карталарын, сондай-ақ Apple Pay, Samsung Pay және басқа да төлем қызметтерін қабылдай алады.
Метро мәліметінше, бұл жоба жолаушыларға қызмет көрсету сапасын арттыруға және турникеттердегі адам көп жиналуын азайтуға бағытталған. Жетондардың орнына QR-коды бар қағаз билеттерге көшу бірнеше себеппен түсіндіріледі: механикалық бөлшектердің жиі бұзылуы, олардың қымбаттығы және қосалқы бөлшектердің тапшылығы, сондай-ақ «Оңай» және «Avtobys» көлік жүйелерімен QR технологиясы арқылы біріктіру мүмкіндігі.
QR-коды бар қағаз билеттер бір реттік сапарларға арналған және жолаушыларда басқа төлем тәсілдері болмаған жағдайда пайдаланылады.
Қазіргі таңда турникеттердің 50 пайыздан астамы жаңғыртылып, барлық аталған төлем түрлерін қабылдайды. QR-коды бар қағаз билеттер қаланың барлық станцияларында енгізілген. Сонымен қатар, QR-код пен жетондарды оқу уақыты бірдей екені атап өтілді. Метро мамандары жабдықтардың жұмысын тұрақты бақылап, мүмкін болатын ақауларға жедел әрекет етіп жатыр.
Айта кетейік, өткен жылы Алматы метросында жолақы төлеудің QR-код арқылы жүзеге асатын жүйесі пилоттық режимде іске қосылған.
Сондай-ақ былтыр күзде Алматы метросында 2026 жылы турникеттердің жаңартылатыны хабарланған.