Алматы музейі жаңа жұмыс режиміне ауысты
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Ақпан айынан бастап Алматы музейі жаңа жұмыс кестесіне көшті. Музей осыған дейін сейсенбі-жексенбі аралығында сағат 10:00-19:00 аралығында жұмыс істеген еді.
Енді сейсенбіден жексенбіге дейін сағат 10:00-ден 00:00-ге дейін келушілерге қызмет көрсетеді. Қала әкімдігінің хабарлауынша, бұл қала тұрғындары мен қонақтарына музейге тек күндіз емес, кешкі уақытта да баруға мүмкіндік береді. Дүйсенбі – санитарлық күн.
Алматы музейі – Жетісу өңірінің тарихи-мәдени мұрасын сақтау, жинақтау және насихаттаумен айналысатын мәдени орталық. Музей экспозициясы ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейінгі Алматының тарихын бейнелейтін 11 залдан тұрады.
Музей қорында көне экспонаттар, соның ішінде бейнелеу өнерінің туындылары, қазақ этнографиясының үздік топтамасы, түрлі дәуір мен мәдениеттің айғағы саналатын археологиялық заттар, жазбаша деректер жиынтығы сақталған.
– Жұмыс уақытының ұзартылуы музейге келушілер аясын кеңейтуге, соның ішінде жұмыс немесе оқу аяқталғаннан кейін кешкі уақытта мәдени орындарға бару мүмкіндігін арттыруға бағытталған, - делінген хабарламада.
Алматы музейі Қабанбай батыр, 132 мекенжайында орналасқан.
Еске салайық, бұған дейін Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейі жөндеуден кейін қайта ашылғанын жазғанбыз.