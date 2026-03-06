KZ
    10:23, 06 Наурыз 2026 | GMT +5

    Алматы облысында 150 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қонаев қаласында заңсыз берілген жер учаскесі мемлекетке қайтарылғаны белгілі болды. Бұл туралы АШМ баспасөз қызметі хабарлады.

    Алматы облысында тегін 10 сотық жер учаскесі беріліп жатыр ма
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетінің Алматы облысы бойынша Жер ресурстарын басқару департаменті Қонаев қаласы әкімдігінің қызметіне жоспардан тыс тексеру жүргізді. Оған жер телімдерін беруге қатысты мәселелер негіз болды.

    — Тексеру барысында жалпы аумағы 150 мың гектар жер телімі тұрғын-ойын-сауық кешенін және зоологиялық паркті орналастыруға берілгені анықталды. Алайда жер беру кезінде Жер кодексінің талаптары бұзылған. Атап айтқанда, жер телімін бөлу қала бас жоспарының ережелеріне қайшы келген, — делінген хабарламада.

    Ведомство мәлім еткендей, Қонаев қаласы әкімдігіне берілген нұсқама белгіленген мерзімде орындалмаған.

    — Осыған байланысты прокуратура Қонаев қаласының сотына талап арызбен жүгінді. Сот талқылауы барысында Жер ресурстарын басқару департаментінің өкілдері үшінші тарап ретінде қатысып, анықталған бұзушылықтар бойынша түсіндірме берді. Істі қарау қорытындысы бойынша сот талап арызды толық қанағаттандырды. Сот шешімімен коммерциялық мақсаттағы жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылды, — деп түйіндеді комитет.

    Бұдан бұрын Шығыс Қазақстанда 120 мың гектар жер мемлекетке қайтарылғанын жаздық.

    Айнұр Тумакбаева
    Автор
