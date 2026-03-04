Шығыс Қазақстанда 120 мың гектар жер мемлекетке қайтарылды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында бір жылда 120 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды.
Облыс бойынша пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылығы жерлерін қайтару жұмыстары туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте ШҚО жер қатынастары басқармасының басшысы Надежда Михейлис мәлім етті.
– Президент тапсырмасына сәйкес, 2022 жылдан бері жүргізіліп келе жатқан жұмыс нәтижесінде облыс бойынша жалпы көлемі 463,8 мың гектар жер қайтарылды. Былтыр аймақ бойынша 120 мың гектар жер мемлекет қарамағына өтті, - деді ол.
Бүгінде облыс аумағы 9 785,9 мың гектарды құрайды. Соның 36 пайызы – ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер, ал 64 пайызы өзге санатқа жатады.
– Қайтарылған алқаптарды тиімді пайдалану – ауыл шаруашылығын дамыту мен жайылым тапшылығын азайтудың маңызды тетігі. 2026 жылға бекітілген жоспар 40 мың гектарды құрайды. Қазірдің өзінде оның 14 мың гектары немесе 35 пайызы мемлекет меншігіне өтті, - дейді Н. Михейлис.
Еске салсақ, осыған дейін биыл жер қойнауын игеру келісімшарттарына ревизия жасалатыны хабарланған.