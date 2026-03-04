KZ
    Шығыс Қазақстанда 120 мың гектар жер мемлекетке қайтарылды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында бір жылда 120 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды.

    Фото: Ауыл шаруашылығы министрлігі

    Облыс бойынша пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылығы жерлерін қайтару жұмыстары туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте ШҚО жер қатынастары басқармасының басшысы Надежда Михейлис мәлім етті.

    – Президент тапсырмасына сәйкес, 2022 жылдан бері жүргізіліп келе жатқан жұмыс нәтижесінде облыс бойынша жалпы көлемі 463,8 мың гектар жер қайтарылды. Былтыр аймақ бойынша 120 мың гектар жер мемлекет қарамағына өтті, - деді ол.

    Бүгінде облыс аумағы 9 785,9 мың гектарды құрайды. Соның 36 пайызы – ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер, ал 64 пайызы өзге санатқа жатады. 

    – Қайтарылған алқаптарды тиімді пайдалану – ауыл шаруашылығын дамыту мен жайылым тапшылығын азайтудың маңызды тетігі. 2026 жылға бекітілген жоспар 40 мың гектарды құрайды. Қазірдің өзінде оның 14 мың гектары немесе 35 пайызы мемлекет меншігіне өтті, - дейді Н. Михейлис. 

    Еске салсақ, осыған дейін биыл жер қойнауын игеру келісімшарттарына ревизия жасалатыны хабарланған. 

    Жер учаскесі Шығыс Қазақстан облысы Ауыл шаруашылығы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
