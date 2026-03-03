Алматы облысында 2006 жылғы кісі өлтіру ісі ашылды: кінәлі 19 жылдан кейін сотталды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы облысында 2006 жылы жасалған кісі өлтіру ісі бойынша тергеу аяқталды. Прокуратураның қадағалау жұмыстарының нәтижесінде қылмысқа қатысы бар үшінші сыбайлас анықталып, сотталды. Бұл туралы Қазақстан Бас прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады.
Қылмыстық оқиға 2006 жылдың қыркүйегінде Алматы қаласында болған. Сол кезде үш адам такси жүргізушісі ретінде Қырғызстан азаматын автокөлікке отырғызған. Кейін әйел адам зорлықпен өлтіріліп, марқұмның жеке заттары ұрланған. Ал мәйіт «Алматы – Қапшағай» тасжолына тасталған.
Аталған іс бойынша 2007 жылы екі сыбайлас сотталды. Алайда үшінші тұлғаға қатысты іс тоқтатылған болатын. Бұл қылмыстық іс мұрағатта сақталған және өткен жылдардағы ашылмаған кісі өлтірулер тізіміне енбеген.
Алматы облысы прокуратурасының қызметкерлері Аида Иманалиева мен Алия Сарсекеева өткен жылдардағы істерді қайта қарап, негізсіз тоқтатылған іс жүргізуді және қылмыскерді іздеу жұмыстарының болмауын анықтаған. Олар деректер базаларын салыстырып, күдіктінің Қарасай ауданындағы нақты орнын анықтады.
Прокуратура өкілдері Иманалиева мен Сарсекеева тергеу органдарына нақты нұсқаулар беріп, тергеуді қатаң бақылауға алғанын хабарлады.
– 2025 жылғы 9 шілдеде күдікті ұсталды. Қажетті дәлелдемелер жиналған соң іс сотқа жолданды. 2026 жылғы 24 ақпанда сот айыптау үкімін шығарып, күдікті 16 жылға бас бостандығынан айырылды, - делінген хабарламада.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
