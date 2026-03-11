Алматы облысында 437,9 мың гектар жерге ауыл шаруашылығы дақылдары егіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Өңірде 2026 жылғы көктемгі егіс жұмыстарына дайындық қарқынды жүргізіліп жатыр.
Биыл ауыл шаруашылығы дақылдарын 438 мың гектар жерге орналастыру жоспарланған. Оның ішінде егіс алқаптарының 51%-ы, яғни 224 мың гектары — суармалы жерлер.
Егіс алқаптарының құрылымында дәнді дақылдар 175 мың гектарды алып жатыр, оның ішінде жүгері — 55,7 мың гектар. Майлы дақылдар — 26,6 мың гектарға, картоп — 9,7 мың гектарға, көкөністер — 17,1 мың гектарға, бақша дақылдары — 2,9 мың гектарға егіледі. Мал азықтық дақылдар 206,6 мың гектар жерге себіледі. Сонымен қатар 25,2 мың гектарға күздік дақылдар алдын ала егілген.
Қазірдің өзінде 56 мың тонна тұқым дайындалды, ал 78,4 мың тонна минералды тыңайтқыш енгізу жоспарланып отыр.
«Кең дала» бағдарламасы аясында көктемгі және күзгі дала жұмыстарын жүргізуге 10 млрд теңге қарастырылған. Жеңілдетілген бағдарлама бойынша бүгінде 3,5 млрд теңге сомасына 28 өтінім қабылданды.
Егіс жұмыстарына 5,4 мың тонна жеңілдетілген дизель отынына өтінім берілді.
Сонымен қатар ауыл шаруашылығы техникасын жаңарту жұмыстары жалғасып жатыр. Қазіргі уақытта облыста 13,8 мың ауыл шаруашылығы техникасы бар, оның 97%-ы көктемгі дала жұмыстарына дайын. Биыл 640 жаңа техника сатып алу жоспарланып отыр.
Аграрлық сала өкілдері егіс науқанын белгіленген мерзімде және жоғары дайындықпен өткізуге ынталы.
Еске салсақ биыл ғылыми шаруашылықтардағы егіс көлемі 4,6%-ға артады.