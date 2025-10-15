Алматы облысында 7-сынып оқушысын зорлау әрекеті бойынша тергеу жүріп жатыр
ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облысы Жамбыл ауданына қарасты Қарғалы ауылында кәмелетке толмаған қызды бірнеше адам зорлады деген хабар тарады. Бұл іс бойынша тергеу басталды.
Желіде тараған видеода әйел мен бірнеше ата-ана мектепке келіп, 7-сыныпта оқитын жетім қыздың зорлық көргенін және мұны басшылықтың жасыруға тырысқанын айтады.
Жамбыл аудандық білім бөлімінің мәліметінше, оқиға 2025 жылғы 21 қыркүйекте, жексенбі күні мектеп аумағынан тыс, үйде болған. Мектеп директоры бұл жағдай туралы 13 қазанда біліп, дереу құқық қорғау органдарына хабар берген.
– Аталған дерек бойынша тергеу органдары Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 124-бабы 1-бөлігі («Он алты жасқа толмаған адамға қатысты зорлық-зомбылықсыз жыныстық сипаттағы әрекеттер жасау») бойынша қылмыстық іс қозғады. Қазір оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті іс-шаралар жүргізіліп жатыр, - деп нақтылады өңір әкімдігінің баспасөз қызметі.
Оқушылармен жеке профилактикалық және түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Облыстық психологиялық қолдау орталығының мамандары зардап шеккен жасөспірімге көмек көрсетіп жатыр.
– Мектеп директоры дұрыс әрекет етті, ол бұл жағдай туралы дереу полицияға хабарлауға міндетті еді. Қазір тергеу органдары қылмыстық іс қозғап, барлық жайт нақтыланып жатыр. Дегенмен біз азаматтардан жалған ақпарат таратпауды және балаларға қатысты мәселені хайпқа айналдырмауды өтінеміз. Өйткені ең бастысы – баланың тағдыры мен жағдайы, - деді Жамбыл ауданының білім бөлімінің басшысы Светлана Алтынбекова.
Еске салайық, бұған дейін Павлодарда кәмелет жасына толмаған қыз бен бауырын зорлаған қос ер адам сотталғанын жазғанбыз.