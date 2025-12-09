06:02, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Алматы облысында ауа райына байланысты тағы бір жол жабылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — ҚазАвтоЖол Алматы облысындағы тағы бір бағытта көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.
— 2025 жылғы 9 желтоқсан сағат 06:00–де Алматы облысында ауа райының нашарлауына (қалың тұман, көрінудің шектелуі) байланысты «Алматы–Талдыкорған–Өскемен–Шемонаиха–РФ шекарасы» автожолының 25–67 шақырымдары (ААП-Қонаев қаласы) аралығында барлық көлік түрлері үшін қозғалысқа шектеу енгізілді, — делінген хабарламада.
Жолды 2025 жылғы 9 желтоқсан сағат 11:00-де ашу жоспарланған.
Айта кетейік, қосымша ақпаратты тәулік бойы 1403 байланыс орталығынан алуға болады.
Бұған дейін облыстың Қаншеңгел ауылынан Ақсай ауылына дейінгі аралығы жабылғанын хабарлаған болатынбыз.