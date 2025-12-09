KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    09 Желтоқсан 2025

    Алматы облысында ауа райына байланысты тағы бір жол жабылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — ҚазАвтоЖол Алматы облысындағы тағы бір бағытта көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады. 

    Ауа райына байланысты жол жабылды
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    — 2025 жылғы 9 желтоқсан сағат 06:00–де Алматы облысында ауа райының нашарлауына (қалың тұман, көрінудің шектелуі) байланысты «Алматы–Талдыкорған–Өскемен–Шемонаиха–РФ шекарасы» автожолының 25–67 шақырымдары (ААП-Қонаев қаласы) аралығында барлық көлік түрлері үшін қозғалысқа шектеу енгізілді, — делінген хабарламада.

    Жолды 2025 жылғы 9 желтоқсан сағат 11:00-де ашу жоспарланған.

    Айта кетейік, қосымша ақпаратты тәулік бойы 1403 байланыс орталығынан алуға болады.

    Бұған дейін облыстың Қаншеңгел ауылынан Ақсай ауылына дейінгі аралығы жабылғанын хабарлаған болатынбыз.

    Динара Маханова
