Алматы облысында автожол мен демалыс аймақтарын су басты
ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданында жауын-шашын салдарынан Түрген өзеніндегі су деңгейі көтерілді.
Еңбекшіқазақ ауданы әкімдігінің мәліметінше, су деңгейінің көтерілуінен «Түрген — Асы» автожолының 25-шақырымындағы жол бөлігін су басқан.
Сондай-ақ Түрген өзенінің бойындағы аумақтардың су астында қалғаны тіркелді. Атап айтқанда, 6–9 шақырым аралығында 6 киіз үй және «Түргенсай» демалыс аймағы орналасқан. Қолдан жасалған жаяу жүргіншілер көпірлері ішінара зақымдалған.
— Тексеру барысында Үлкен Алматы каналының (ҮАК) бойындағы автожолдың 54-шақырымында орналасқан көпірдің су өткізгіш құрылымы айналасындағы топырақты су шайып жатқаны анықталды. Аталған көпір 2024 жылы апатты жағдайда деп танылған болатын. Жұмыстарды үйлестіру мақсатында ауданы әкім, сондай-ақ аумақтық бөлімшелер, полиция, төтенше жағдайлар қызметтері мен басқа да мүдделі мемлекеттік органдар жетекшілері мен бастықтарының қатысуымен жедел штаб ұйымдастырылды, — деп хабарлады әкімдіктен.
Қазіргі уақытта туристік нысандар мен туристік аймақтарда болған демалушыларды эвакуациялау жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Сондай-ақ Алматы облысының ТЖД облыстық маңызы бар КВ-49 «БАК каналы бойындағы автомобиль жолы» автожолында көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс уақытша тоқтатылғанын мәлімдеді. Шектеу Еңбекшіқазақ ауданындағы таулы аумақта нөсер жауын-шашын салдарынан Түрген өзенінің ағысы күшейіп, жол қозғалысы қауіпсіздігіне қауіп төнуіне байланысты енгізілді.
Еске салайық, бұған дейін жауынға байланысты Алматы өзендерінде су деңгейі көтерілген болатын.