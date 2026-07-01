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    Алматы облысында автожол мен демалыс аймақтарын су басты

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданында жауын-шашын салдарынан Түрген өзеніндегі су деңгейі көтерілді.

    Алматы облысында автожол мен демалыс аймақтарын су басты
    Фото: Видеодан скрин

    Еңбекшіқазақ ауданы әкімдігінің мәліметінше, су деңгейінің көтерілуінен «Түрген — Асы» автожолының 25-шақырымындағы жол бөлігін су басқан.

    Сондай-ақ Түрген өзенінің бойындағы аумақтардың су астында қалғаны тіркелді. Атап айтқанда, 6–9 шақырым аралығында 6 киіз үй және «Түргенсай» демалыс аймағы орналасқан. Қолдан жасалған жаяу жүргіншілер көпірлері ішінара зақымдалған.

    Алматы облысында автожол мен демалыс аймақтарын су басты
    Фото: Видеодан скрин

    — Тексеру барысында Үлкен Алматы каналының (ҮАК) бойындағы автожолдың 54-шақырымында орналасқан көпірдің су өткізгіш құрылымы айналасындағы топырақты су шайып жатқаны анықталды. Аталған көпір 2024 жылы апатты жағдайда деп танылған болатын. Жұмыстарды үйлестіру мақсатында ауданы әкім, сондай-ақ аумақтық бөлімшелер, полиция, төтенше жағдайлар қызметтері мен басқа да мүдделі мемлекеттік органдар жетекшілері мен бастықтарының қатысуымен жедел штаб ұйымдастырылды, — деп хабарлады әкімдіктен.

    Қазіргі уақытта туристік нысандар мен туристік аймақтарда болған демалушыларды эвакуациялау жұмыстары жүргізіліп жатыр.

    Алматы облысында автожол мен демалыс аймақтарын су басты
    Фото: Видеодан скрин

    Сондай-ақ Алматы облысының ТЖД облыстық маңызы бар КВ-49 «БАК каналы бойындағы автомобиль жолы» автожолында көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс уақытша тоқтатылғанын мәлімдеді. Шектеу Еңбекшіқазақ ауданындағы таулы аумақта нөсер жауын-шашын салдарынан Түрген өзенінің ағысы күшейіп, жол қозғалысы қауіпсіздігіне қауіп төнуіне байланысты енгізілді.

    Еске салайық, бұған дейін жауынға байланысты Алматы өзендерінде су деңгейі көтерілген болатын.

    демалыс орындары Төтенше оқиғалар, апаттар Алматы облысы Жол Жауын-шашын Су тасқыны
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Авторлар