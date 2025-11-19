KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:45, 19 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматы облысында бір айда браконьерлікке қатысты 11 қылмыстық іс қозғалды

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облысында заңсыз аң аулауға пен балық аулауға қарсы бағытталған «Браконьер» жедел-алдын алу шарасы өтті.

    браконьеры
    Фото: pixabay.com/ru

    Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, 1 айға жуық уақыт ішінде табиғатты пайдалану заңнамасын бұзудың 241 дерегі анықталғае. Оның ішінде 11 қылмыстық, сондай-ақ 230 әкімшілік құқықбұзушылық тіркелген.

    - Рейдтер барысында заңсыз аң атуға және балық аулауға қолданылған құралдар тәркіленіп, құқық бұзушыларға қатысты заңда көзделген шаралар қабылданды. Полицейлер аңшылық алқаптарында, қорықтық аумақтарда,
    су айдындарында тексерістерді жалғастырып жатыр, - деп хабарлады департаменттен.

    Полиция табиғатты қорғау заңнамасын бұзғандар үшін ірі көлемдегі айыппұл мен қылмыстық жаза қарастырылғанын еске салады.

    Еске салайық, бұған дейін Балқаш көлінде браконьерлер ұсталды.

