KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    04:45, 13 Қараша 2025 | GMT +5

    Балқаш көлінде браконьерлер ұсталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Балқаш көлінде заңсыз балық аулаған Жетісу облысы мен Талдықорған қаласының тұрғыны ұсталды. Бұл туралы ҚР Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.  

    Балқаш көлінде браконьерлер ұсталды
    Фото: ҚР ІІМ

    — «Браконьер» жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында Балқаш қалалық желілік полиция бөлімі мен Балқаш-Алакөл аймақаралық бассейндік инспекциясы көлде моторлы қайықты тоқтатты. Оның ішінде 35 жастағы Жетісу облысының және 37 жастағы Талдықорған қаласының тұрғыны болған, — делінген ақпаратта.

    Тексеру кезінде қайықтан ұзындығы 2500 метрлік ау табылды. Сонымен қатар 8 жәшік балық тәркіленді. Жәшіктерден көксерке, ақтабан, табан, жая, жайын және сазан секілді балық түрлері шықты. Заңсыз ауланған балықтың жалпы салмағы — 252,3 келі. Табиғатқа келтірілген залал сомасы 1,2 млн теңгеден асқан.

    Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.

    Бұған дейін Қарағанды облысында заңсыз аң аулаған браконьерлер ұсталған болатын.

    Тегтер:
    Браконьер Қарағанды облысы Заң Қылмыс ҚР ІІМ Балқаш
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар