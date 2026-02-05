KZ
    12:49, 05 Ақпан 2026 | GMT +5

    Алматы облысында бір үйден 4 адамның мәйіті табылды

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Алматы облысындағы шаруашылық қожалығында бір отбасы қайтыс болған. 

    Алматы облысында бір үйден 4 адамның мәйіті табылды
    Фото: ІІМ

    БАҚ беттерінде тараған бұл ақпаратты Алматы облысының ТЖД баспасөз қызметі растады.

    Департамент мәліметінше, 2 ақпанда Райымбек ауданының әкімдігінен Сарыбастау ауылындағы шаруа қожалығының қайғылы оқиға болғаны туралы ақпарат түскен.

    — Жеке тұрғын үйден туысы төрт адамның денесін тапқан. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Өлім себептерін анықтау мақсатында сот-медициналық сараптама тағайындалды. Оқиға орнына Алматы облысы Төтенше жағдайлар департаментінің күштері мен құралдары, сондай-ақ полиция департаменті мен жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері шықты, — деп хабарлады ТЖД.

    Еске салайық, бұған дейін Атырау облысының Жангелдин ауылында тұратын отбасы 2025 жылдың соңына белгісіз жағдайда жоғалып кетті.

    Биыл 6 қаңтарда Атырау облысы аумағынан жоғалған отбасының екі мүшесінің — отағасы Мақсот Қарабалин мен оның жұбайы Нәсіп Өтешқалиеваның денесі сарайдан табылды

    9 қаңтарда Атырау облысында отбасы мүшелерін өлтірді деген күдікке ілінген марқұмдардың күйеу баласы Сұлтан Сарсемалиев екені ресми түрде белгілі болды.

