Алматы облысында хирургтар науқастың бірнеше тұстан сынған бет сүйегін қалпына келтірді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы облысында дәрігерлер бет-сүйек қаңқасы жарақаттанған пациентке шұғыл түрде медициналық көмек көрсетті.
Алматы көпсалалы клиникалық ауруханасының мәліметінше, белгісіз тұлғалардың заңсыз әрекетінен зардап шеккен азамат стационарға шұғыл түрде жеткізілген. Пациенттің жағдайы ауыр деп бағаланды.
Тексеруден кейін ол жансақтау бөліміне жатқызылды. Дәрігерлер оған бет-сүйек қаңқасының Ле Фор I және II типі бойынша көптеген сынықтары, бет-ұрт кешенінің екі жақты зақымдануы, мұрын сүйектері мен пердесінің, сондай-ақ көз ұясы қабырғалары мен жоғарғы жақ сүйек қуыстарының сынуы деген диагноз қойды. Компьютерлік томография сүйек сынықтары мен көптеген жарақаттарды растады.
- Бет-сүйек қаңқасына ашық репозиция және остеосинтез жүргізілді. Хирургтар жоғарғы жақ сүйегі мен бет-ұрт кешені элементтерінің анатомиялық орнын қалпына келтірді. Хирургиялық араласу сүйек құрылымдарын бекітуге, өмірлік маңызды функцияларды қалпына келтіруге және ықтимал асқынулардың қаупін азайтуға мүмкіндік берді, – деп хабарлады ауруханадан.
Қазіргі уақытта пацент мамандардың тұрақты бақылауында. Жағдайы тұрақты деп бағаланған, терапия жоспарлы режимде жалғасып жатыр.
