Алматы облысында кейуанаға дөрекілік көрсеткен полицей жұмыстан қуылды
ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Алматы облысында 77 жастағы әйелге дөрекілік танытқан учаскелік полиция инспекторы қызметінен босатылды.
Бұған дейін әлеуметтік желіде полицейдің зейнеткер әйелді күштеп пәтерден шығарып жатқан сәті түсірілген видео тараған еді.
Кадрлардан ер адам әйелді қатты итеріп жібергені, ал кейуана баспалдақ тұтқасына соғылғанын байқауға болады. Салдарынан әйелдің бірнеше қабырғасы сынған.
Полиция департаментінің мәліметінше, оқиға бойынша жан-жақты қызметтік тексеріс жүргізіліп жатыр. Ал тәртіпке қайшы әрекет жасаған инспектор жұмыстан шығарылған.
— Мұндай жағдайлар — мүлдем жол берілмейтін іс-әрекеттер. Азаматтардың сенімін және полиция абыройын түсіретін қызметкерлерге ішкі істер органдарында орын жоқ және болмайды, — деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.
Сонымен қатар оқиға орнында болған тағы екі полиция қызметкері мен олардың басшылығына қатысты шешім тексеру толық аяқталғаннан кейін қабылданады.
Еске салайық, бұған дейін Абай облысында қызметкерлерін рогаткамен атқан полиция бастығы жұмыстан қуылғанын хабарлағанбыз.