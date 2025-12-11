Алматы облысында қолайсыз ауа райына байланысты автожолдар жабылды
ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облысында ауа райының күрт нашарлауына байланысты бірқатар бағыттарда көлік қозғалысына шектеу енгізілді, деп хабарлайды облыстық ТЖД.
- 11 желтоқсан күні сағат 17:40-та «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолының 2295-2380 шақырымдары аралығында (Қаншеңгел ауылынан Күрті ауылына дейін) барлық көлік түрінің қозғалысы тоқтатылды. Жолды 12 желтоқсан күні сағат 07:00-де қайта ашу жоспарланып отыр, - делінген ҚазАвтоЖол таратқан ақпаратта.
Сонымен қатар, сағат 18:00-де «Қонаев – Күрті» автожолының 0-67 шақырымдары аралығында да көліктің барлық түріне қозғалысқа шектеу қойылды.
Бұл бағыт та 12 желтоқсанда сағат 07:00-де ашылады деп күтіледі.
Тәулік бойы қосымша ақпарат алу үшін 1403 байланыс орталығына хабарласуға болады.
Айта кетейік, бүгін Абай облысында 13 жеңіл және 25 жүк көлігі жолда қалып қойғаны хабарланды.