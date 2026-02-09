01:45, 09 Ақпан 2026 | GMT +5
Бір облыста көлік қозғалысы шектелді
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты бір облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.
– 2026 жылғы 9 ақпан сағат 02:00-де ауа райының нашарлауына байланысты «Астана - Қарағанды - Алматы» автожолының 2295-2436 шақырымы аралығында (Қаншеңгел ауылынан Ақсай ауылына дейін) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі, - делінген хабарламада.
Айта кетейік, жолды 2026 жылғы 9 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр.
Еске салсақ, бұған дейін Жетісу облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлағанбыз.