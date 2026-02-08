22:56, 08 Ақпан 2026 | GMT +5
Жетісу облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты Жетісу облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.
– 2026 жылғы 08 ақпан сағат 22:20-да ауа райының нашарлауына байланысты «Сарыөзек – Көктал» автожолының 3-68 шақырым аралығындағы учаскесінде (Сарыөзек ауылы – Алтын Емел асуы) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады, - делінген хабарламада.
Айта кетейік, жолды 2026 жылғы 09 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр.
Еске салсақ, бұдан бұрын ауа райына байланысты екі облыста жол жабылғанын хабарлағанбыз.