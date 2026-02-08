KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:56, 08 Ақпан 2026 | GMT +5

    Жетісу облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты Жетісу облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады. 

    Жетісу облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    – 2026 жылғы 08 ақпан сағат 22:20-да ауа райының нашарлауына байланысты «Сарыөзек – Көктал» автожолының 3-68 шақырым аралығындағы учаскесінде (Сарыөзек ауылы – Алтын Емел асуы) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады, - делінген хабарламада. 

    Айта кетейік, жолды 2026 жылғы 09 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр. 

    Еске салсақ, бұдан бұрын ауа райына байланысты екі облыста жол жабылғанын хабарлағанбыз. 

    Тегтер:
    Жетісу облысы ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар