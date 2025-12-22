KZ
    06:37, 22 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматы облысында көлік қозғалысына шектеу енгізілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Ауа райының қолайсыздығына байланысты Алматы облысы аумағында көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді, деп хабарлайды ҚазАвтоЖол.

    жол жабық
    Фото: pixabay

    2025 жылғы 22 желтоқсан сағат 6:30–да Алматы облысында ауа райының нашарлауына (қалың тұман, көрінудің шектелуі) байланысты төмендегі республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түрлері қозғалысына шектеу енгізіліп, жол жабылды:

    — «Алматы–Талдықорған–Өскемен–Шемонаиха–РФ шек» автомобиль жолының 25-67-шақырым аралығындағы учаскесі (төлемақы алу пунктінен — Қонаев қаласына дейін);

    — «Алматы — Шелек — Қорғас» автомобиль жолының 24-136 шақырым аралығындағы учаскесі (төлемақы алу пунктінен — Шелек ауылына дейін).

    Жолды 2025 жылғы 22 желтоқсан сағат 11:00–де ашу жоспарланып отыр.

    Аске сала кетейік, Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылғанын жаздық.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол жабылды Алматы облысы Көлік
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Автор
