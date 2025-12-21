KZ
    20:16, 21 Желтоқсан 2025

    Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Ауа райының қолайсыздығына байланысты Батыс Қазақстан облысы аумағында көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    ҚазАвтоЖолдың дерегінше, 21 желтоқсан күні сағат 20:00-ден бастап «Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы» автожолының 273-393 шақырым аралығындағы учаскесінде, яғни Жымпиты ауылынан Барбастау ауылына дейін жүк және қоғамдық көліктердің қозғалысы шектеледі.

    Жол қозғалысын 2025 жылғы 22 желтоқсан сағат 08:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.

    Қосымша ақпаратты тәулік бойы 1403 байланыс орталығына хабарласу арқылы алуға болады.

    Айта кетейік, бұған дейін Шығыс Қазақстанда тағы бір жолда көлік қозғалысы шектелген болатын.

